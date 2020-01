Inter, Ashley Young pronto al debutto già contro il Cagliari (Di martedì 21 gennaio 2020) Potrebbe già essere arrivato il momento di vedere Ashley Young in ca,po con la maglia dell’Inter. L’ex Manchester United potrebbe infatti fare il suo esordio già nella gara di domenica contro il Cagliari davanti a quasi 70.000 spettatori. D’Ambrosio infatti non è ancora al 100% e Candreva sdovrà saltare un turno per squalifica per somma di ammonizioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

