Insieme per 65 anni, muoiono lo stesso giorno uno accanto all’altra (Di martedì 21 gennaio 2020) Dal 1955 al 2020, Insieme fino all’ultimo momento. È questa l’incredibile storia di Jack e Harriet Morrison, una coppia americana che non si è mai separata per 65 anni. Un amore sbocciato su un autobus Jack, 86 anni, e sua moglie Harriet, di 3 anni più piccola, si erano conosciuti casualmente nel 1955. Harriet accompagnava in tournée suo padre, membro di una banda musicale, e l’autista dell’autobus che portava la banda ad alcuni concerti era proprio Jack. Il loro primo appuntamento è avvenuto in piccolo ristorante, ed è stato amore a prima vista. Sei mesi dopo, il 5 maggio 1956, si giurarono amore eterno all’altare, e da allora sono sempre stati inseparabili. Hanno tirato su un’attività e una famiglia, con 2 figli e una nipote accolta in casa, Sue Wagener. Erano attivi Moolah Shriners, un ordine fraterno massonico dedicato alla filantropia, e viaggiavano per il mondo uno ... thesocialpost

