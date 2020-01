Inquinamento in Italia: 200mila camion di rifiuti ogni anno sulle strade (Di martedì 21 gennaio 2020) Si parla di emergenza smog ogni giorno in questo inverno poco piovoso che ha visto schizzare i valori dell’Inquinamento in Italia. L’incidenza del traffico dei veicoli, privati e pubblici, leggeri e pesanti, è sotto i riflettori da diverso tempo e oggetto di indagini scientifiche. Una delle più recenti, pubblicata tra gli altri dal Sole 24 Ore, è stata realizzata dal centro studi Ref Ricerche e riguarda l’impatto ambientale dei camion che trasportano rifiuti. Inquinamento in Italia: camion di rifiuti, una colonna di 3300 km sulle strade Italiane Sono più di 200mila infatti i camion, fra tir e “compattatori”, necessari ogni anno per trasportare i rifiuti prodotti dalle regioni che non hanno abbastanza impianti per smaltirli, e che per questo motivo li destinano alle discariche o ai termovalorizzatori situati in altre regioni o all’estero. Gli ... urbanpost

