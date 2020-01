Inorridiscono per il divieto del Fumo ma si sbattono per i Cambiamenti Climatici: idioti da ricovero (Di martedì 21 gennaio 2020) Si sbattono dalla mattina alla sera per i Cambiamenti Climatici, “per il bene dell’umanità” secondo le loro ignoranti convinzioni, ma poi Inorridiscono per la proposta del divieto di Fumo: è lo specchio di una società malata, l’ipocrisia di tanti masochisti da ricoverare perchè con la loro idiozia provocano gravi danni a tutta la nostra società. La proposta del sindaco di Milano è emblema di questa stessa idiozia: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto. E subito, o a breve, sarà vietato fumare o alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi“. Tutto giusto, ma perchè devono passare altri dieci anni? Bisognerebbe farlo subito! Quanto siamo indietro nel mondo… Dalla Svezia alla California, passando dall’Australia al Costa Rica fino a New York, Parigi e Barcellona, già da molti anni non si può fumare ... meteoweb.eu

