Incidenti stradali, un dramma per i giovani campani (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Notevole partecipazione di istituti superiori, anche oltre i limiti di posti a sedere, al Salone dei Marmi di Palazzo di Città per la VIII edizione della manifestazione di sensibilizzazione giovanile “Sii Saggio, Guida Sicuro” organizzata dall’associazione culturale e di promozione sociale ‘Meridiani’. Il progetto punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, docenti, enti locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada. Secondo l’ISTAT nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 Incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 morti e 249.175 feriti; in campania, nel 2014, il 29% dei morti in incidente ... anteprima24

