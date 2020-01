Incidente sulla A22, tir si ribalta a Salorno vicino a Bolzano: tre feriti (Di martedì 21 gennaio 2020) Caos causa Incidente sulla A22 all’altezza di Salorno, vicino a Bolzano: un tir si è ribaltato su un lato ostruendo la carreggiata nord. Nella serata di lunedì 20 gennaio, il mezzo pesante che trasportava frutta e verdura avrebbe ostacolato completamente il transito delle auto sull’autostrada, che è rimasta chiusa per ore. Da quanto si apprende, inoltre, dl serbatoio del mezzo sarebbero usciti diversi ettolitri di gasolio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per ripulire la carreggiata. Nel frattempo, però, sul lato opposto si sono scontrati altre tre tir. Ci sono tre feriti non gravi. Bolzano, Incidente A22 a Salorno Gravissimo Incidente sull’autostrada A22 del Brennero: un autoarticolato si è rovesciato tra i caselli di San Michele e Egna in direzione Nord. L’Incidente si è verificato nella serata di lunedì 20 gennaio all’altezza di Salorno: ... notizie

