In Emilia Romagna si può fermare la deriva populista (Di martedì 21 gennaio 2020) È vero. Le elezioni in Emilia Romagna sono una prova fondamentale per il Paese. Ma non per gli effetti su governo e maggioranza. Per due ragioni molto più importanti. La prima riguarda quello che l’Emilia Romagna rappresenta per l’Italia. Siamo la Regione che cresce di più e che ha i migliori risultati sul piano dell’occupazione e della qualità dei servizi pubblici. Una locomotiva per la ripresa della nostra economia. Siamo la terra del patto per il lavoro, la più avanzata esperienza di concertazione fra istituzioni e organizzazioni dei lavoratori e delle imprese.Siamo la regione della “cura del ferro” per una mobilità ambientalmente sostenibile e della scelta di bloccare il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione urbana. Siamo la terra che ha uno dei migliori servizi sanitari pubblici del mondo, a ... huffingtonpost

matteosalvinimi : ?CHE SCHIFO! Arrestato a Bologna per giro di permessi falsi ai clandestini, beccato con 200mila euro in contanti in… - matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… - matteosalvinimi : Scriveva 'Io sto con Bonaccini', adesso sta agli arresti domiciliari. Capito i buonisti?!? Quelli della Bologna ben… -