In 4mila stanno digiunando per sostenere Salvini. La rete al contrattacco: #LaBestiaNONdigiuna (Di martedì 21 gennaio 2020) In 4mila in digiuno per Salvini. La rete lancia: #LaBestiaNONdigiuna Digiuno per Salvini, il senatore ringrazia: “Vi ringrazio perché sono quasi 5mila italiane e italiani che oggi digiunano, che oggi rinunciano a colazione, al pranzo, alla cena, come segno di vicinanza e di protesta. Oggi digiuno nel nome di un’Italia che deve avere il diritto di difendere i suoi confini, il suo lavoro, la sua cultura, le sue bellezze, la sua storia, la sua sicurezza e la sua identità. Per me bloccare l’immigrazione clandestina non era un diritto ma un dovere”. Matteo Salvini ringrazia i fan che hanno aderito alla campagna #digiunoperSalvini lanciata dallo stesso senatore leghista in concomitanza del voto della Giunta per le Immunità che ha votato sul caso Gregoretti. “DigiunoperSalvini.it è il sito attivo da pochi minuti dove si può aderire all’iniziativa “Sto con lui e per un ... tpi

Gianmar26145917 : RT @MaristinaG: @Gianmar26145917 Stanno dando letteralmente i numeri: quello spiazzo non può contenere neanche 4mila persone. - MaristinaG : @Gianmar26145917 Stanno dando letteralmente i numeri: quello spiazzo non può contenere neanche 4mila persone. - ValerioPagnotta : RT @Antigiornalista: Stanno crocifiggendo la #Azzolina per un presunto plagio di 4 frasi in un introduzione di 3 pagine. La #Madia aveva co… -