Impressionanti i video 8K registrati dai Samsung Galaxy S20: dettagli risoluzione (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci si aspetta grandi cose dai Samsung Galaxy S20 per quanto riguarda il comparto fotocamera e nella fattispecie per le riprese video che faranno un indiscutibile passo in avanti. Come pure riportato nel corso degli ultimi tempi, il Samsung Galaxy S20 (almeno nella sua versione più accessoriata Ultra) dovrebbe consentire di girare clip in 8K. L’evoluzione è assicurata rispetto alla generazione precedente dello stesso produttore che prevede solo le riprese in 4K. Ora, l’informatore Ice Universe, partendo proprio da questa specifica oramai data per certa. sottolinea gli effetti benefici di una simile scelta hardware che farà sentire più di qualcuno un vero regista. Il vantaggio indiscutibile del supporto video in 8K è la possibilità di zoomare molto sulle immagini del filmato una volta terminate le riprese. Grazie alla novità attesa proprio per il Samsung Galaxy S20, i ... optimaitalia

