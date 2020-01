Imprese, nasce PtsClas nuovo player della consulenza direzionale (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 21 gen. (askanews) – Un nuovo protagonista della consulenza direzionale con una storia che viene da lontano. Così è stata presentata a Roma PtsClas, frutto del progetto di fusione tra Clas, Struttura e Noviter. Una tappa importante e un nuovo punto di partenza per una public company che ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 14%, un portafoglio di servizi di oltre 12 milioni di euro e 128 offerte e gare aggiudicate. Ma che punta a crescere ancora, come organici e fatturato, e ad esplorare nuovi mercati, mantenendo i valori che l’hanno portata fin qui, come spiega il presidente Stefano Bugliosi: “Questo momento segna un passaggio ulteriore, una dimensione più grande, siamo partiti in poche persone, ora siamo 140. E’ un gruppo che fattura molti milioni ma non ha perso l’anima, i principi e i valori sui quali si è costituita. Il valore più grande ... notizie

