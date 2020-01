Impeachment contro Trump al Senato, è scontro sul "processo breve" (Di martedì 21 gennaio 2020) “È una bufala, una farsa, una caccia alle streghe” risponde il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos. Le domande, inevitabilmente, sono sul processo di Impeachment che si apre oggi al Senato americano. A cui il presidente replica indirettamente, mostrando davanti ai potenti del World Economic Forum il boom economico americano negli anni del suo mandato. A Washington intanto si litiga sulle regole del procedimento. La risoluzione presentata dalla maggioranza repubblicana, autore il leader del Gop in Senato Mitch McConnell, prevede una forte compressione dei tempi. L’accusa avrebbe 24 ore nell’arco di due giorni per presentare i suoi argomenti. Successivamente, altrettante ore verrebbero concesse al team dei legali della difesa del presidente. Dopo l’intervento delle parti, i Senatori avrebbero 16 ore per presentare domande. Ma ogni ... huffingtonpost

