Il successo di Me Contro te, gli YouTuber che hanno superato Checco Zalone, può far bene all’industria del cinema? (Di martedì 21 gennaio 2020) Un risultato travolgente quello di Me Contro Te Il Film. La vendetta del Signor S. Oltre 5,4 milioni di euro nel primo weekend di programmazione, più altri 360mila il lunedì successivo, per il film che vede protagonisti Luì e Sofì, ossia la coppia originaria di Partinico Luigi Calagna, 27 anni e Sofia Scala, 22, YouTuber con un canale da oltre 4,5 milioni di follower, popolarissimi tra il pubblico dei bambini. Sono questi ad aver affollato i cinema, nei quali domenica si sono raggiunte medie per copia proiettata – la Warner ne ha distribuite quasi seicento – di oltre novemila euro a sala. Per la prima volta dall’inizio dell’anno Tolo Tolo di Checco Zalone è stato scalzato dalla vetta del box office. Un exploit che ha fatto dichiarare a Francesco Rutelli, presidente dell’Anica, di essere "entusiasta per il successo degli YouTuber del film Me Contro Te. hanno portato al cinema ... optimaitalia

