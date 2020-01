Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca e Isabel si alleano (Di martedì 21 gennaio 2020) Nelle puntate spagnole de Il Segreto non mancheranno nuovi intrighi e inaspettate alleanze. Dopo il ritorno a Puente Viejo di Francisca, tutto sarà destinato a cambiare. La Montenegro e Isabel stringeranno una forte alleanza, mentre Raimundo è ancora alla ricerca della donna. Il Segreto: Isabel e Francisca alleate Stando alle anticipazioni della soap opera iberica, nelle puntate che vedremo in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci sarà grande scompiglio alla Casona. Marta si arrabbierà con sua sorella Rosa, decisa ad andare a teatro con Adolfo. Come mai questa gelosia? Nel mentre, la situazione alle miniere non sarà affatto tranquilla. Il capitano Huertas, Don Filiberto e Mauricio penseranno a come fare perché le cose non degenerino. Adolfo parlerà con Tomás riguardo i suoi sentimenti verso Marta. L’amante di Marcela dirà all’amico di stare molto attento, invitandolo a non ... kontrokultura

