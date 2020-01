Il segreto anticipazioni: la verità sul passato di Lola, solo Ana sa se è davvero una assassina (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci potrebbe essere lo zampino di Fernando Mesia dietro alla possibile distruzione di Puente Viejo? Sembra proprio che il Mesia sia il solo a non interessarsi a quello che sta succedendo e forse qualcuno prima o poi se ne renderà conto…Scopriamo quindi i dettagli con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2020. Cosa accadrà? Isaac ed Elsa potranno vivere felici questi giorni da marito e moglie oppure dovranno affrontare dei nuovi ostacoli? Cosa decideranno di fare resteranno a Puente Viejo oppure no? E Don Berengario che cosa farà con il grande segreto che riguarda sua figlia Ester, racconterà agli abitanti del paese chi è davvero la ragazza? Maria intanto continua a insistere per fare gli esercizi anche se si è fatta male. Ma siamo davvero sicuri che la nuova infermiera la stia aiutando e non stia invece facendo in modo che le condizioni della ragazza ... ultimenotizieflash

