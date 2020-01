Il Segreto, anticipazioni fino al 2 febbraio: Fernando ha una storia con Dori (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Segreto, anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio. Si scopre che Fernando ha una tresca con l’infermiera di Maria, Dori. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 27 gennaio al 2 febbraio. In queste puntate scopriamo che Fernando sta avendo una storia segreta con l’infermiera di Maria, Dori. Come questo si ripercuota sul controllo che l’uomo ha di Maria è tutto da scoprire. Nel frattempo Donna Francisca decide di mettere Prudencio sotto la sua protezione e chiama il prestatore che tempo prima aveva infastidito l’uomo. Vediamo adesso la trama più nel dettaglio. Fernando Mesia continua a prendersi gioco di Maria e dopo aver corrotto il medico che si stava prendendo cura di lei, facendole credere che non sarebbe più tornata a camminare, ha scelto anche di controllarla nella sua vita di tutti i giorni. E così ha ingaggiato ... 2anews

