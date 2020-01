Il Segreto anticipazioni 22 gennaio | l’incontro tra Prudencio e Ana

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 : Morales è lo Zio di Maria Elena! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020: Maria muove il piede e lo mostra a Fernando. La scoperta sul Morales Anticipazioni Il Segreto: Morales vuole debellare Puente Viejo per vendicarsi, presumibilmente in accordo con Fernando Mesia, della morte di Maria Elena. Maria si sottopone ad un trattamento dolorosissimo e comincia a muovere il piede. Esther sta ingannando don Berengario? Intrighi, ...

Il Segreto anticipazioni 22 gennaio 2020 : Prudencio mette alle strette la sorella di Lola : Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5, Prudencio, deciso a scoprire la verità su Lola, metterà alle strette sua sorella: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 22 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni rimettono al centro della scena due amanti infelici, Lola e Prudencio, che ora è disposto a tutto pur di scoprire la verità. Prudencio ha già affrontato Donna Francisca, colei che ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 31 gennaio 2020 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020: Dopo aver collegato tutti i tasselli del puzzle, Prudencio riesce finalmente a comprendere qual è il SEGRETO di Lola: si è ritrovata tanto tempo prima a uccidere il padre, colpevole di aver abusato della sorella Ana. Il ragazzo chiarisce subito tutto quanto con l’amata e i due, finalmente, riescono a perdonarsi. Nonostante il parere ...

Il Segreto anticipazioni : la verità sul passato di Lola - solo Ana sa se è davvero una assassina : Ci potrebbe essere lo zampino di Fernando Mesia dietro alla possibile distruzione di Puente Viejo? Sembra proprio che il Mesia sia il solo a non interessarsi a quello che sta succedendo e forse qualcuno prima o poi se ne renderà conto…Scopriamo quindi i dettagli con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 22 gennaio 2020. Cosa accadrà? Isaac ed Elsa potranno vivere felici questi giorni da marito e moglie oppure dovranno ...

Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 21 Gennaio : ecco cosa accadrà : Una nuova puntata de “Il Segreto” andrà in onda oggi, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà in questa puntata di martedì 21 Gennaio 2020. ecco dove eravamo rimasti: Il Mesia, dopo aver ingannato Carmelo, cerca di ottenere il sostegno di Francisca. Il figlio di Olmo, spinto dal sostegno di Maria, confessa alla matrona di sentirsi a disagio e di volere la fiducia che gli spetta, dopo aver dimostrato di essere ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : ecco cosa succede martedì 21 gennaio 2020 - anticipazioni : Nuove vicende aspettano questo pomeriggio i protagonisti di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di Canale 5. ecco le anticipazioni principali delle storyline più importanti in onda oggi, martedì 21 gennaio 2020. Beautiful, news: Steffy ha paura della reazione di Hope sull’adozione di “Phoebe” Nella puntata di ieri, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha presentato ufficialmente a Liam (Scott Clifton) la piccola ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 2 febbraio : Fernando ha una storia con Dori : Il Segreto, anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio. Si scopre che Fernando ha una tresca con l’infermiera di Maria, Dori. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 27 gennaio al 2 febbraio. In queste puntate scopriamo che Fernando sta avendo una storia segreta con l’infermiera di Maria, Dori. Come questo si ripercuota sul controllo che l’uomo ha di Maria è tutto da scoprire. Nel ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Francisca rivuole la Casona : Nella nuova stagione de Il Segreto, nulla sarà più come prima. Francisca, dopo essere tornata da Madrid senza Raimundo, sarà intenzionata a recuperare la Casona, dove nel frattempo si saranno installati i marchesi. Isabel diventerà un pericolo per la Montenegro, che improvvisamente sparirà nel nulla. Il Segreto anticipazioni: Francisca si trasferisce da Isabel Le anticipazioni spagnole della soap iberica raccontano che, mentre la Montenegro sarà ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 24 gennaio : Anche QUESTA SETTIMANA, dopo le pillole pomeridiane del Grande Fratello Vip e di Amici, assisteremo a nuove puntate de Il SEGRETO. Ecco cosa accadrà, lo scopriamo attraverso il riepilogo delle anticipazioni fino a venerdì 24 gennaio 2020: Isaac e Elsa finalmente sono sposati. Maria accusa dolori alla schiena e il medico invita l’infermiera a ridurre la terapia per evitare danni permanenti alle vertebre. Fernando vorrebbe ridurre le ore di ...

Il Segreto anticipazioni 21 gennaio 2020 : i sospetti di Carmelo e Severo sull segretario Morales : Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5, Carmelo e Severo sospettano che dietro la diga ci siano interessi personali del segretario: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 21 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni tornano a parlare della drammatica situazione a Puente Viejo, dove qualcosa fa nascere sospetti in Severo e Carmelo. Donna Francisca, spinta dal marito a lasciare Puente Viejo in ...

Il Segreto anticipazioni : Garcia Morales vuole distruggere Puente Viejo su ordine di qualcuno? Il dubbio : Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 21 gennaio 2020 ? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo. Come avrete visto negli ultimi giorni a Puente Viejo c’è grande agitazione perchè il paese rischia di essere sommerso dall’acqua. Francisca sta provando a fare di tutto per evitare che questo avvenga la le semplici minacce di denuncia non servono a nulla perchè il segretario andrà ...

Il Segreto anticipazioni 20-24 gennaio : Maria fa una scoperta scioccante : Le anticipazioni de Il Segreto rivelano novità a dir poco scioccanti. C’è molta agitazione a Puente Viejo a causa della costruzione di una diga. Molti pensano di lasciare il paese, mentre gli altri preferiscono restare e lottare per far valere i propri diritti. Maria, intanto, fa una scoperta agghiacciante. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap iberica in programma da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Canale 5. anticipazioni Il ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : ecco cosa succede lunedì 20 gennaio 2020 - anticipazioni : Inizia una nuova settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre telenovele di successo in onda su Canale 5. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Beautiful, news: Steffy decide di chiamare Phoebe la figlia adottiva Nello scorso appuntamento con le vicende della Forrester Creations, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ha deciso di adottare la presunta figlia di Flo (Katrina Bowden); dopo ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa e Isaac si sposano : Elsa e Isaac - Il Segreto Lieto fine “con sorpresa” per Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco) nelle puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni: dopo tanti problemi, causati soprattutto dall’ormai defunta Antolina Ramos (Maria Lima), i due ragazzi riusciranno finalmente a sposarsi nella piazza principale di Puente Viejo. Pochi giorni dopo le nozze, Elsa riceverà però una lettera del dottor ...