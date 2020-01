Il San Paolo torna a cantare e il Napoli vola in semifinale: Lazio ko (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Napoli vince contro la Lazio e vola in semifinale di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Inter-Fiorentina. Al San Paolo tornano i tifosi, gli ultras e si vede. Un segnale di svolta quello dei gruppi organizzati, rispetto al caso che tiene banco ormai da mesi, che ha dato una spinta in più agli uomini di Gattuso. Partita ad altissima tensione, soprattutto nei primi 25 minuti del primo tempo: dopo il gol di Insigne, sono arrivati un rigore sbagliato da Immobile e le due espulsioni di Hysaj e Leiva. Nella ripresa due legni a testa ma la Lazio va ko dopo 12 vittorie di fila. Partita – Clima incandescente adesso al San Paolo e gara subito ad alti ritmi e spettacolare. Prima azione e subito gol per gli azzurri. La manovra si sviluppa dalla destra verso la sinistra, con Insigne che punta l’avversario, lo salta ... anteprima24

