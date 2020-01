Il ritorno di Toninelli, gaffe con il candidato M5s in Emilia-Romagna: «Sono felice di essere con…». E sbaglia il nome – Video (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli inciampa (ancora) in una gaffe. Durante il suo tour elettorale in Emilia-Romagna a sostegno del candidato del Movimento 5 Stelle sbaglia il nome dello stesso aspirante alla carica di governatore Simone Benini, confondendolo con il deputato Davide Zanichelli, che inoltre Toninelli chiama «Daniele». Toninelli in campagna elettorale a Reggio Emilia dice: "Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli". Il candidato 5S però si chiama Simone Benini (Zanichelli è quello affianco, un deputato, e si chiama Davide, non Daniele). #genio pic.twitter.com/KEVBmNOdgU— Federico Mello (@fedemello) January 21, 2020 Nel video, scomparso dai canali social di Tonelli, si posSono vedere i tre sotto la pioggia, ombrello in mare, mentre un militante al loro fianco mostra un manifesto ... open.online

