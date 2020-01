Il regalino che Lucia Borgonzoni vuole fare all’Emilia-Romagna: sanità privata al 50% (Di martedì 21 gennaio 2020) «Il programma di Lucia è stato fatto assieme ai governatori del Veneto e della Lombardia e delle altre regioni che proprio per avere della concretezza e degli argomenti che siano portati avanti in modo credibile», così il 16 gennaio a Telereggio il segretario regionale della Lega e deputato Gianluca Vinci durante la trasmissione La Prova del Candidato. Come è noto la candidata in questione sarebbe Lucia Borgonzoni, che però non ha partecipato all’incontro coi giornalisti (come al solito). Il modello Lombardia e Veneto secondo la Lega: privatizzare la sanità in Emilia-Romagna Uno dei primi punti del programma di Lucia Borgonzoni «ZERO Irpef come in Veneto», una balla perché in Veneto l’addizionale regionale non è “a zero”, ma si paga l’aliquota minima indipendentemente dal reddito. Il che a proposito di giustizia ed equità sociale non è il massimo. In un ... nextquotidiano

