Il pasticcio di Christian Solinas che danneggia il turismo in Sardegna (Di martedì 21 gennaio 2020) Uno dei primi atti del presidente della Sardegna Christian Solinas fu quello di sospendere il bando per la continuità territoriale aerea che sarebbe dovuto partire il 17 aprile 2019. Da allora i vettori e le compagnie aeree operano in regime di proroga del bando del 2013, fino al 16 aprile. Una delle tante proroghe della giunta di centrodestra. Il problema è che anche quella proroga finirà e a quel punto gli operatori non potranno più utilizzare i precedenti contratti ma si tornerà al regime di libero mercato. Il pasticcio di Christian Solinas sulla continuità territoriale aerea «Stiamo arrivando al dunque, con la Ue ci sono interlocuzioni giornaliere e stiamo definendo i dettagli. Spero a breve di poter spiegare il nuovo bando della continuità territoriale, che consentirà ai sardi di usufruire del diritto alla mobilità», ha dichiarato qualche giorno fa l’assessore regionale ai ... nextquotidiano

