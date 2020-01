Il Paris Saint-Germain rafforza la partnership con Unibet (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Paris Saint-Germain e Unibet, società parte del gruppo Kindred che opera nel settore del gioco d’azzardo, hanno annunciato oggi di aver rafforzato e ampliato la loro collaborazione, che vedrà Unibet diventare partner ufficiale del club parigino fino alla fine della stagione 2022/23. L’accordo tra le società si è evoluto grazie al desiderio reciproco di … L'articolo Il Paris Saint-Germain rafforza la partnership con Unibet calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Paris Saint-Germain rafforza la partnership con Unibet: Il Paris Saint-Germain e Unibet, soc… - sportli26181512 : #Calciomercato #Milan Calciomercato Milan, il PSG pensa a Piatek per sostituire Cavani: Il Paris Saint-Germain sta… - sportli26181512 : Psg, contatti per il rinnovo di Neymar: Il Paris Saint-Germain inizia a muoversi per il rinnovo di...… -