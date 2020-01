Il nuovo virus si trasmette da uomo a uomo: casi anche fuori dalla Cina (Di martedì 21 gennaio 2020) Continua a far paura il nuovo virus che sta emergendo in Cina. Finora sono state confermate 4 vittime e centinaia i casi segnalati. Ad allertare le autorità sanitarie mondiali, ci sono anche i primi casi fuori dal territorio cinese. Per gli esperti, c’è la possibilità che il virus si trasmetta da uomo a uomo. La paura di una nuova Sars Senza isterismi, ma il nuovo virus sta preoccupando la Cina e l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo le fonti, domani (22 gennaio) lo stesso organismo si riunirà a Ginevra, per fare il punto della situazione sul nuovo ceppo virale che finora ha causato 4 morti e centinaia di casi confermati. I morti arrivano dalla città di Wuhan e finora la pista su cui si sta lavorando è qualche possibile legame con il mercato ittico della città. Quello che si sa con certezza, è che tale epidemia è causata da un coronavirus (2019-nCoV) che fa parte ... thesocialpost

