Il molo rosso 2, ultima puntata seconda stagione: anticipazioni trama (Di martedì 21 gennaio 2020) Devono lottare contro il sonno i fan de Il molo rosso per vedere in tv l’ultima puntata della serie tv. I tre episodi che costituiscono il finale della seconda stagione infatti vengono trasmessi da Rai 2 martedì 21 gennaio a partire dalle 23.15 subito dopo la messa in onda del film Il fidanzato di mia sorella. Arriva quindi a conclusione la seconda stagione de Il molo rosso, la serie ideata da Alex Pina, creatore anche de La casa di carta. Complici i bassi ascolti della prima puntata la serie è stata spostata in tarda serata già dalla seconda puntata. Il molo rosso 2, anticipazioni ultima puntata Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni e lo minaccia di morte. Quando il cadavere di Vicent viene ritrovato vicino al molo, Alejandra accusa Conrado di averlo ucciso. Il molo rosso 2, cast Nel cast della serie figurano Álvaro Morte, Verónica Sánchez, Irene Arcos, Cecilia Roth, ... tvzap.kataweb

martiiwithrita : RT @OptiMagazine: Il finale de #IlMoloRosso 2 su @RaiDue il 21 gennaio, negli ultimi 3 episodi la verità sulla morte di #Oscar https://t.co… - LorenzoMainieri : Il Molo Rosso: alle 23:30 su @RaiDue - DarcyKant : RT @OptiMagazine: Il finale de #IlMoloRosso 2 su @RaiDue il 21 gennaio, negli ultimi 3 episodi la verità sulla morte di #Oscar https://t.co… -