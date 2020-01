Il Molo Rosso 2 terza puntata: trama e anticipazioni 21 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) IL Molo Rosso 2 terza puntata. Arrivano su Rai 2 per la prima volta in chiaro le puntate della seconda stagione della serie di Alex Pina. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento martedì 21 gennaio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE Il Molo Rosso 2 terza puntata: trama e anticipazioni 21 gennaio 2020 Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni, e durante Ia discussione lo minaccia di morte. Quando il cadavere di Vicent viene ritrovato vicino al Molo, Alejandra accusa Conrado di averlo ucciso. Lui, Veronica e Alejandra escogitano un piano per incastrare Andres, e mentre il tenente cerca di incontrare Francisco Reyes, le due donne minacciano Andres con un fucile e lo rinchiudono nel bagagllaio. L’uomo nega di aver ucciso Oscar ma viene ferito da Veronica. Le due donne sconvolte leggono la lettera che Oscar aveva scritto prima della sua morte… Il Molo Rosso ... cubemagazine

zazoomnews : Il Molo Rosso ultimo appuntamento martedì 21 gennaio su Rai 2 - #Rosso #ultimo #appuntamento #martedì… -