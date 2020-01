Il legame storico e diplomatico tra Calabria e Germania (Di martedì 21 gennaio 2020) Il 9 Gennaio 2020, presso l’Iis “G. De Nobili” di Catanzaro, guidato dalla dirigente Susanna Mustari, il dottor Alexander Schmitt, capo ufficio traduzioni ed interpretariato dell’ambasciata tedesca a Roma e consigliere delegato per la regione Calabria, ha incontrato tutti gli alunni delle classi del triennio dell’indirizzo linguistico. “Questa è la mia seconda visita istituzionale in Calabria, terra in cui sono venuto tante volte, prima di ricoprire questo ruolo – ha detto Schmitt – mi complimento con questa realtà scolastica e con le docenti di lingua tedesca per aver scommesso sull’importanza dell’apprendimento della lingua tedesca, che rappresenta una marcia in più per il futuro formativo e professionale degli studenti e offre strumenti per acquisire competenze interculturali.” Ha, inoltre, aggiunto che entro la fine del 2020 la Calabria sarà presa ulteriormente in considerazione da ... ildenaro

