Il legame instaurato tra Bella e Melina (Di martedì 21 gennaio 2020) Bella è una dolce boxer, che è stata adottata dalla sua mamma umana, quando aveva solamente pochi mesi. Sin da subito hanno instaurato un legame speciale ed infatti, la donna ne era al settimo cielo. Quando ha scoperto di essere incinta, però sono iniziati ad arrivarle diversi dubbi. La ragazza inizialmente non sapeva come la cagnolina avrebbe reagito con la presenza della bimba in casa, ma in realtà non avrebbe mai immaginato che la cucciola l’avrebbe stupita. Il giorno del parto per la famiglia, è stato uno dei più felici della loro vita. Infatti quando la donna, ha preso in braccio la piccola Melina, tutto è cambiato. I medici l’hanno dimessa due giorni dopo ed alla fine, quando Bella ha conosciuto la neonata, è accaduto qualcosa di magico, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. La mamma aveva messo la neonata nella sua culla a dormire e la cagnolina è rimasta ... bigodino

