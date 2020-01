Il gran rifiuto di 12 consiglieri M5S: no alla discarica di Monte Carnevale. Giunta Raggi K.O. (Di martedì 21 gennaio 2020) I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle danno una spallata a Virginia Raggi e alla sua Giunta. Nel tardo pomeriggio di martedì in Campidoglio si sono votate due mozioni presentate dalle opposizioni contro la realizzazione delle discarica Monte Carnevale (nella zona Ovest di Roma). In entrambe le occasioni, sia per quella presentata dal Partito Democratico sia per quella siglata Fratelli d’Italia, dodici rappresentanti del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale hanno deciso di votare con le opposizioni. Un doppio e clamoroso K.O. per la Giunta Raggi. LEGGI ANCHE > Caos rifiuti a Roma, Virginia Raggi frena sulla discarica Malagrotta 2 Anche nella mattinata di oggi, sotto il Campidoglio, una folla di cittadini hanno manifestato contro il progetto di realizzare la discarica Monte Carnevale. E nelle scorse settimane, in quel quadrante di Roma, si sono tenute diverse ... giornalettismo

mp_caterina : @ToniaPeluso Per come l'ha trattata, dopo un rifiuto preso, è stata una gran signora. Dalle parole dette da lui, si… - infoitcultura : Sanremo 2020, arriva il gran rifiuto di Salmo: Amadeus in difficoltà - A_Costantino : #Salmo, gran rifiuto a #Sanremo2020: 'Scelgo San Siro' -