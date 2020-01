Il Giornale: Ancelotti aveva lanciato segnali. Ora salvate il soldato Gattuso (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Il Giornale Riccardo Signori scrive delle lacrime del piccolo Mario, il bambino di 9 anni inquadrato durante la partita del Napoli contro la Fiorentina. Lacrime che solo Gattuso può capire, dice. “Di solito se una squadra gioca male, le cause additano l’allenatore ma stavolta anche Mario avrà intuito che solo Gattuso poteva capire il suo pianto. Il vecchio Ringhio oggi potrebbe essere socio di delusione del bambinello. Ed anche un compagno di pianto”. Perché Gattuso, come Mario, si era illuso di veder risorgere la squadra. “Il saggio, e furbo, Ancelotti aveva lanciato segnali: qui non c’è più la squadra, sono stati combinati disastri. Però Ancelotti è anche furbo navigatore e non si è messo ad indicare pubblicamente errori ed omissioni dei colpevoli di tal devastazione”. Sarebbe bello, continua Signori, se il presidente De Laurentiis e i suoi giocatori ... ilnapolista

napolista : Il Giornale: #Ancelotti aveva lanciato segnali. Ora salvate il soldato #Gattuso - ilNapolista - JuveTweetBot : RT @LucaFiorino24: Carlo Ancelotti su un possibile approdo di #EmreCan all’#Everton ?? “Penso di aver detto nell'ultima conferenza stampa… - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Carlo Ancelotti su un possibile approdo di #EmreCan all’#Everton ?? “Penso di aver detto nell'ultima conferenza stampa… -