Il finale di Arrow 8 regala il ritorno di Emily Bett Rickards (e non solo): nuovi colpi di scena al funerale di Oliver? (Di martedì 21 gennaio 2020) Il momento che tutti aspettavamo e temevamo è arrivato: il finale di Arrow 8 andrà in onda negli Usa martedì prossimo, il 28 gennaio, chiudendo per sempre il cerchio intorno ad Oliver Queen. Il maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite ha ucciso l'amato protagonista dell'Arrowverse e adesso tutto deve ricominciare proprio partendo dalle sue ceneri. L'universo ha ripreso a vivere, i nostri eroi si ritrovano sulla stessa terra ma prima di andare avanti bisogna dire addio all'amato Oliver, il burbero e violento eroe che ha saputo tenere tutto insieme con la sua inclinazione al sacrificio, quello finale compreso.The CW ha rilasciato le foto del finale di Arrow 8 confermando il ritorno di Emily Bett Rickards nei panni di Felicity Smoak. L'attrice ha lasciato la serie nel finale della settima stagione e in questo ultimo episodio tornerà per prendere posto al fianco dei suoi figli e con il ... optimaitalia

