Il finale de Il Molo Rosso 2 su Rai2 il 21 gennaio, negli ultimi 3 episodi la verità sulla morte di Oscar (Di martedì 21 gennaio 2020) Termina dopo una programmazione infelice la messa in onda della serie spagnola El Embarcadero in Italia: il finale Il Molo Rosso su Rai2 viene relegato, come i precedenti tre episodi, alla seconda serata del 21 gennaio. Con gli ultimi tre capitolo del giallo sentimentale creato dagli showrunner de La Casa di Carta, Alex Pina e Esther Martinez Lobato, si conclude la seconda ed ultima stagione de Il Molo Rosso, che in Italia è stata trasmessa in anteprima mondiale il 7 gennaio in prima serata (in Spagna ha debuttato solo il 17 gennaio su Movistar), per poi finire nel palinsesto notturno. A causa degli ascolti inferiori alla media di rete, infatti, Rai2 ha deciso di modificare la programmazione della serie con Álvaro Morte (Il Professore de La Casa de Papel), Verónica Sánchez e Irene Arcos: dopo i primi due episodi in prima serata, che hanno totalizzato solo il 3.3% di share

