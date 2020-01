Il figlio di Anastasi: «Che vergogna dimenticarsi di mio padre negli stadi» (Di martedì 21 gennaio 2020) Venerdì scorso Pietro Anastasi si è spento dopo una lunga malattia. Al cancro si era aggiunta la Sla e così l’ex campione di Inter e Juventus ha scelto la sedazione assistita. Era stato un totem del calcio, eppure sono stati solo due i campi in cui è stato ricordato con un minuto di silenzio e il lutto al braccio. Una decisione, anzi, una mancanza, che ha inferto un ulteriore dolore alla sua famiglia. Il figlio Gianluca lo dice con molta chiarezza in un’intervista pubblicata oggi da Repubblica. «Mio padre ha smesso di soffrire, ma che vergogna dimenticarsi di lui». Gianluca racconta il padre, sempre affettuoso con la sua famiglia «Il nostro campione, l’eroe della nostra famiglia. Anche io giocavo e avere un papà così importante ci metteva un po’ in soggezione, ma non ci ha mai fatto pressioni». Anastasi è solo l’ultimo caduto sotto i colpi della Sla. «Sono tre anni che ... ilnapolista

Corriere : Il figlio di Anastasi: «Papà ha scelto la sedazione assistita. Tre anni fa scoprì di avere la Sla» - Sport_Mediaset : #Anastasi, parla il figlio: 'Aveva la Sla, ha chiesto la sedazione assistita'. #SportMediaset… - Agenzia_Ansa : Il figlio di #Anastasi : 'Papà aveva la Sla, ha chiesto la sedazione assistita' #ANSA -