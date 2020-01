Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e trailer del film con Pierce Brosnan e Jessica Alba (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci sono anche Pierce Brosnan e Jessica Alba nel cast de Il fidanzato di mia sorella, film del 2014 diretto da Tom Vaughan in onda martedì 21 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Il fidanzato di mia sorella: trailer Il fidanzato di mia sorella: trama Richard Haig è un appassionato professore di poesia romantica al rinomato Trinity College di Cambridge con il vizio per le belle donne. Richard ha imparato ad essere un’autentica canaglia da suo padre, Gordon, a sua volta professore di inglese nonché vero e proprio donnaiolo da giovane, che crede ancora con convinzione nell’amore libero. Ma Richard cerca qualcosa di più. Così quando Kate, la fidanzata di Richard, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard, è ansioso di diventare padre. Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la ... tvzap.kataweb

pello75 : @tinapica88 Un fidanzato col cazzo che si mette a costruire un mobile alla morosa. Un padre costruirebbe una casa a… - itsanigiri : @_SpaceJay___ Mia sorella soffre di anoressia e depressione maggiore e ha dolcissimo, con cui ha un sacco di passio… - cineblogit : Stasera in tv: 'Il fidanzato di mia sorella' su Rai 2 -