Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e anticipazioni del film Rai 2 (Di martedì 21 gennaio 2020) Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e anticipazioni del film Rai 2 La prima serata del martedì si apre all’insegna delle romantiche storie d’amore con Il fidanzato di mia sorella. La pellicola del 2015, in onda oggi 21 gennaio 2020 dalle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Tom Vaughan, regista britannico noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Final Demand, Starter for 10, What Happens in Vegas e So Undercover. La commedia sentimentale, il cui titolo originale è Some Kind of Beautiful, è stata prodotta da PalmStar Entertainment, Southpaw Entertainment, Irish DreamTime ed ha potuto contare sulla sceneggiatura di Matthew Newman mentre la fotografia e il montaggio sono state rispettivamente affidate a David Tattersall e Matt Friedman. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 493 mila euro nelle prime due ... termometropolitico

