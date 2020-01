Il director di Super Smash Bros. Ultimate ha giocato ben 242 titoli PlayStation nel 2019 (Di martedì 21 gennaio 2020) Super Smash Bros. è diventato più di una semplice celebrazione di Nintendo, ma piuttosto una celebrazione di tutto ciò che riguarda i giochi grazie al roster estremamente ricco disponibile in Super Smash Bros. Ultimate. Non sorprende davvero, soprattutto se consideriamo che il suo creatore è anche un fan dei videogiochi in generale.Il director della serie Masahiro Sakurai ha regolarmente condiviso commenti positivi per giochi con cui si diverte, che si tratti di titoli Nintendo o di giochi disponibili altrove. Di recente, ad esempio, ha elogiato Death Stranding di Hideo Kojima per PS4, definendolo un "prodotto straordinario".Ora, Sakurai-san ha condiviso una statistica rivelando che ha giocato 242 titoli sui sistemi Sony:Leggi altro... eurogamer

