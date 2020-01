Il coronavirus e lo spettro della Sars (Di martedì 21 gennaio 2020) Si chiama coronavirus ed è il nuovo spettro che sta attraversando il pianeta, dalla Cina fino a tutte le altre direzioni internazionali. Lo cercano negli aeroporti, dove i passeggeri che arrivano da Pechino e da Wuhan in modo particolare sono sottoposti a dei controlli in tutti gli scali del mondo (compreso l’aeroporto di Fiumicino). Vogliono evitarlo gli apparati di sicurezza e di sanità di tutti i Paesi, invitando i propri cittadini a mettersi in viaggio per alcune destinazioni cinesi solo se strettamente necessario. Cos’è il coronavirus e come stanno crescendo i casi Il coronavirus, è stato dimostrato, può essere letale. Si sono registrati, fino a questo momento, sei morti in totale. Mentre i casi di contagio stanno aumentando: nella giornata di oggi, se ne contano altri 291. Si tratta di un virus molto forte che può essere trasmesso anche da uomo a uomo. Ovviamente, non ... giornalettismo

