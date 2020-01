“Il Cinema del Futuro a Cinecittà con Mirko Alivernini” (Di martedì 21 gennaio 2020) Giovedì 23 gennaio 2020, nella prestigiosa sala dedicata a Federico Fellini, all’interno degli Studios di Cinecittà, si svolgerà l’attesa presentazione del film “Nika – vite da strada”: la prima opera, in Italia, realizzata con una tecnologia a doppia intelligenza artificiale. Il film, del regista Mirko Alivernini e prodotto dalla Mainboard Production, ha un cast composto da attori di talento del panorama italiano, tra i quali: Noemi Esposito, Giulio Dicorato, Noemi Giangrande, Luigi Converso, Mauro Del Vecchio, Andrea Sasso, Stefania Della Rocca, Anna Esposito, Anita Tafra, Vincent Papa, Roberta Aguzzi e Mauro Mascitti. La serata sarà l’occasione, non solo per assistere alla visione del film “Nika – vite da strada”, bensì per dialogare in merito al Cinema e alla sua evoluzione: partendo dal passato si giungerà al presente e alle nuove tecnologie messe a disposizione per la ... romadailynews

