Idrogeno, la nuova frontiera energetica? (Di martedì 21 gennaio 2020) Parlare di “transizione energetica” è facile, addirittura pop di questi tempi, ragionarci seriamente è una sfida ben più ardua. Il tema della transizione e del mix energetico ideale per un'impresa, un settore industriale, un Paese è da affrontare con pragmatismo e lungimiranza, in quanto impone di tenere contemporaneamente sott'occhio diversi scenari e diversi archi temporali. Risulta necessario tenere in considerazione che gli scenari di lungo periodo molto spesso non sono altro che la somma (...) - Scienza e Tecnologia / Energia, Scienza, , Idrogeno, Ricerca scientifica feedproxy.google

farely_by_mint : @ITALEXIT78 da quel poco che so, esiste una soluzione, non quella dei fossili, il nucleare di nuova generazione che… - zazoomblog : Idrogeno la nuova frontiera energetica? - #Idrogeno #nuova #frontiera - agoravoxitalia : #Idrogeno, la nuova frontiera energetica? - AgoraVox Italia -