I pronostici sportivi di oggi, martedì 21 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) I pronostici di martedì 21 gennaio: iniziano i quarti di finale di Coppa Italia con Napoli-Lazio, ci sono sei partite del turno infrasettimanale di Premier League e una semifinale di Coupe de la Ligue in Francia. Il primo quarto di finale di Coppa Italia, che verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, vede di fronte due squadre con umori contrapposti. Il Napoli non riesce a riprendersi dalla crisi che sta attraversano e i risultati da quando è arrivato Gattuso al posto di Ancelotti sono addirittura peggiorati. Dall’altra parte la Lazio ha invece grande fiducia nei propri mezzi e l’entusiasmo è e il morale sono molto alti. Ha vinto le ultime undici partite consecutive in campionato e ha battuto due volte la Juventus prima in classifica tra Serie A e finale di Supercoppa Italiana. pronostici altre partite In Inghilterra si gioca invece un ... ilveggente

ilveggente_it : I pronostici di lunedì 20 gennaio: ci sono i posticipi di Serie A e Serie B più altre partite di campionati minori… - ilveggente_it : I pronostici di domenica 19 gennaio: ci sono partite di Serie A, B, Liga, Premier League, Bundesliga, Eredivisie e… - pronosticifree : #Pronostici Sab 18 Gen 20 FREE -50 % Miglior Prezzo Di sempre Indicato per sportivi adulti BSN DNA Creatina M… -