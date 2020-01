I governi hanno chiesto 32mila volte ad Apple i dati degli utenti, dall’Italia 394 richieste (Di martedì 21 gennaio 2020) Apple ha pubblicato il report biennale sulla trasparenza, dal quale si evince che le richieste di accesso ai dati da parte dei governi di tutto il mondo, per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno del 2019, sono state 31.778, in crescita di 500 richieste rispetto al primo report del 2018. fanpage

berlusconi : ???? Il divario tra Sud e Nord, anziché diminuire, ha ripreso ad aumentare. I governi che si sono succeduti non hanno… - Stweetter : @Forchielli Non l’hanno fatto governi più seri di questo. Non possiamo aspettarcelo da questo - Rivadox63 : @VRaggio2 @pdnetwork @AnnaAscani @ilmessaggeroit Diciamo che venti anni di governi di centro-destra (comprendenti i… -