I funerali di Maria Agnes (Di martedì 21 gennaio 2020) Una folla commossa ha deciso di partecipare ai funerali di Maria Agnes, lo scorso venerdì diciassette gennaio, a San Michele di Serino, in provincia di Avellino. La giovane, di soli diciotto anni, si era sentita male durante una festa di compleanno e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lei non c’è stato nulla da fare. In molti sono rimasti sconvolti da questo tragico lutto che ha colpito la famiglia, ma anche l’intera comunità, che ora sta facendo il possibile per far sentire la loro presenza ai suoi genitori. In molti hanno deciso di partecipare al rito funebre, avvenuto nel pomeriggio di venerdì. La bara bianca, ricoperta di fiori e durante la sua uscita, è stata accompagnata dalla sua canzone preferita, “Ti Voglio Bene” di Emma. Il suo banco è rimasto vuoto ed i suoi compagni di classe, hanno deciso di prendergli un mazzo di orchidee e di ... bigodino

irpiniatimes1 : Maria tradita dal cuore: ieri l’autopsia, oggi i funerali - wam_the : Muore a 18 anni: eseguita l'autopsia. Corteo per ricordare Maria - ottopagine : Muore a 18 anni, domani i funerali di Maria. 'Siamo distrutti' #SantoStefanodelSole -