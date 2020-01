I familiari delle vittime di Rigopiano chiedono la riapertura delle indagini sui ritardi (Di martedì 21 gennaio 2020) Riaprire le indagini sul ritardo con cui si riunì il Comitato Regionale per le Emergenze nei giorni dell'allarme neve in Abruzzo subito prima della tragedia di Rigopiano. È quanto chiede Gianluca Tanda, componente del Comitato dei familiari delle 29 vittime, in una denuncia-querela che presenterà in procura. "Gli angeli di Rigopiano - afferma Tanda all'AGI - non possono morire due volte, anche sotto una valanga di menzogne. Ho già chiesto al mio avvocato, Romolo Reboa, di presentare una nuova denuncia per sollecitare la procura ad acquisire i nuovi elementi e riaprire le indagini sui ritardi colposi del Core". Tutto parte da un documento chiave rintracciato da Tanda. "I fascicoli dei procedimenti della tragedia di Rigopiano - dichiara - non finiscono mai di stupirci e finalmente abbiamo trovato i nuovi elementi auspicati dal mio legale quando parlo' dell'ex governatore ... agi

