I cinesi e il fascismo: Kwok racconta il campo di concentramento di Isola del Gran Sasso (Di martedì 21 gennaio 2020) di Fiorella Franchini Quante verità nasconde una delle stagioni più tragiche della nostra storia. fascismo, nazismo, la guerra e la Shoah, la storiografia sembra averci restituito tutti gli orrori possibili ma esistono ancora storie da raccontare e da ricordare. “I cinesi in Italia durante il fascismo”, di Philip W.L. Kwok, per la Phoenix Publishing, è un volume che propone una vicenda poco conosciuta, quella dei campi di concentramento istituiti in Italia per gli immigrati orientali. Già pubblicato nel 1984 da Tommaso Marotta Editore, rivela un retroscena storico e sociale che aggiunge un altro tassello alla memoria. L’autore, storico, ricercatore ed erudito cinese, giunto a Napoli agli inizi degli anni ’70 per un dottorato in Storia e Filosofia, e stabilitosi nel capoluogo campano, divenendo cittadino italiano, ha pubblicato diversi saggi sul rapporto tra la Cina e l’Occidente. La ... ildenaro

