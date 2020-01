Huawei P40 Pro “beccato” in uno scenario di vita reale: le foto (Di martedì 21 gennaio 2020) Della linea Huawei P40 parliamo oramai da mesi, con le indiscrezioni che si sono affollate nelle ultime settimane per via della vicinanza alla presentazione L'articolo Huawei P40 Pro “beccato” in uno scenario di vita reale: le foto proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

infoitscienza : C’è qualcuno che se ne va in giro per la metro con uno Huawei P40 Pro in mano (foto) - lucaviscardi : Il nuovo Huawei P40 a spasso per la metropolitana?!? #HuaweiP40Pro - SkyTG24 : Huawei si affida a Sony per la fotocamera del nuovo P40 -