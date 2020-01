Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu: l’arcipelago giapponese visto dallo Spazio [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) La missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’arcipelago giapponese – una serie di isole che si estende per circa 3.000 km nell’Oceano Pacifico occidentale. Mentre l’arcipelago è composto da oltre 6.000 isole, questa immagine si concentra sulle quattro principali isole del Giappone. Spostando il nostro sguardo da nord verso sud, Hokkaido è visibile nell’angolo in alto a destra, Honshu è la lunga isola che si estende ad arco da nord-est a sud-ovest, Shikoku si può riconoscere proprio sotto la parte più bassa di Honshu, e Kyushu è in fondo. Il territorio di Honshu comprende approssimativamente i quattro quinti dell’area totale del Giappone. Le principali aree urbane di Honshu – Tokyo, Nagoya e Osaka – sono chiaramente visibili nell’immagine. La vasta area grigia nella parte orientale dell’isola, ... meteoweb.eu

Hokkaido Honshu Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hokkaido Honshu