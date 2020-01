Hockey ghiaccio, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: il Giappone schianta la Svezia e vince l’oro nel torneo femminile (Di martedì 21 gennaio 2020) Si è concluso il torneo di Hockey ghiaccio delle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna (Svizzera) 2020. La medaglia d’oro è andata al Giappone che in finale ha superato la Svezia con il netto punteggio di 4-1. Il bronzo, invece, è andato alla Slovacchia che ha piegato la Svizzera per 2-1. Sono le scandinave a passare in vantaggio con la rete di Hall per l’1-0 al minuto 14:06, ma ci pensa Shimomukai a riportare tutto in parità in avvio di secondo tempo. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio prima che Noro segni il 2-1 per le nipponiche in avvio di terza frazione al minuto 33:27. A questo punto il match cambia registro e il Giappone segna anche il 3-1 con Ito al minuto 36:16 e quindi il 4-1 con Shimomukai al 43:23, la rete che manda i titoli di coda per la finale a cinque cerchi. La finale per la medaglia di bronzo ha visto la vittoria della Slovacchia con il ... oasport

