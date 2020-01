“Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per inventarmi un dizionario romanesco-inglese. Ha funzionato” (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi vi viene in mente quando pensate al dialetto romanesco? Alberto Sordi? Gigi Proietti? Zerocalcare? Se frequentate un po’ i social dovreste pensare a Carolina Venosi, la mente dietro alla pagina Rome is More, i meme che traducono il vernacolo della Capitale in inglese con lo stile dell’Oxford Dictionary: pronuncia fonetica, divisione in sillabe, una frase d’esempio. Così ‘Du’ vorte’ diventa ‘Twice’ e ‘Stai manzo’ diventa ‘Stay beef’, cioè stai calmo. Dopo il successo su Instagram e Facebook le sue traduzioni sono comparse su tazze e borse, e poi raccolte in un libro che è una grande lettera d’amore a Roma: Veni Vidi Daje (Bur Rizzoli, 168 pgg., 10,90 euro). E così Carolina, 28 anni, ha lasciato un contratto a tempo indeterminato per seguire la sua passione: «Non potrei esserne più felice, era il momento giusto – dice Carolina a ilfattoquotidiano.it –. Amo Roma, era una cosa che ... ilfattoquotidiano

