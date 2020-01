Half-Life Collection a titolo gratuito su Steam fino all'uscita di Half-Life: Alyx? (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella giornata di ieri è stata inviata una notifica interessante agli utenti di Steam, la quale afferma che Half-Life Collection sarebbe gratuito. Come notato da vari utenti del forum di Steam, la notifica descriveva un evento di Half-Life: Alyx in cui Half-Life Collection sarebbe stato gratuito fino al rilascio del prossimo titolo di Valve.Il fatto è che in realtà non esiste una raccolta Half-Life su Steam, ma c'è un'offerta su una versione completa di Half-Life. Purtroppo non è più possibile dare uno sguardo alla pagina perché rimossa e al momento se si clicca sul link si viene rimandati ad un messaggio di errore.Tutte le offerte di Half-Life, mostrano ancora i prezzi originali, quindi è possibile che Valve pubblicherà l'evento tra qualche giorno o addirittura settimane, a meno che tutto quanto non si sia dimostrato un semplice errore da parte della società. A tal proposito rimanete ... eurogamer

