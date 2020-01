Ha 15 anni ma ne dimostra più di 60, la rarissima malattia dell’adolescente (Di martedì 21 gennaio 2020) Xiao Feng, adolescente cinese, si è sentito insicura per tutta la vita a causa della malattia che l'ha colpita quando aveva appena 2 anni: la progeria, patologia che fa sì che una persona invecchi prematuramente. Grazie ad una raccolta fondi, si è potuta operare ed ora ha un nuovo volto. L'ospedale ha però deciso di non farsi pagare l'intervento: "Vogliamo che quei soldi restino alla ragazza per i suoi futuri studi". fanpage

