Guanzate: incendia la casa dell’ex moglie, arrestato poco dopo dai carabinieri (Di martedì 21 gennaio 2020) Ha incendiato lo chalet dove ha vissuto l’ex moglie a Guanzate, è stato scoperto e arrestato poco dopo dai carabinieri. Ieri sera il violento incendio che ha quasi completamente distrutto uno degli chalet in legno del complesso “Cinq Fo”, in via del Bosco a Guanzate, nonostante il rapido intervento dei Vigili del fuoco. Nel corso della serata, dopo approfondimenti investigativi, i carabinieri della stazione di Appiano Gentile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, U.S., cittadino italiano classe 1979, residente in Svizzera, responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Guanzate: incendia la casa dell'ex moglie, arrestato poco dopo dai carabinieri - -