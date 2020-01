Grey’s Anatomy 16X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16X10 va in onda sulla ABC americana giovedì 23 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X10: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X10 si intitola Help Me Through the Night ispirato all’omonimo brano degli Eagles, che tradotto in italiano significa “aiutami durante la notte”. Sarà la mid-season premiere, dopo la pausa invernale che di solito si prende la serie tv. Nel frattempo la produzione ha dato la triste notizia dell’abbandono da parte di Justin Chamber, l’amatissimo Alex Karev che non vedremo più a partire dai nuovi episodi. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Dopo l’incidente al Bar di Joe e il seguente intervento degli operatori ... cubemagazine

Una_Gioia_Mai : Esisterà mai più qualcosa di perfetto come la quinta stagione di Grey's Anatomy? Secondo me no. #GreysAnatomy - QueenMab23 : @ortyzapple Ahahahahah una mia amica si diagnostica tutte le patologie che vede, ha smesso di guardare Grey's Anatomy ?? - _ovunquetusia__ : RT @emmashands: Ho usato il filtro Instagram 'Which Grey's Anatomy Character are you' e per coronare questa vita di merda mi è uscita Teddy… -